Vino, Montalcino riceve le chiavi della città di Napa

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Un’alleanza che scavalca colline pettinate da vigneti ordinati, un intero oceano, vette incappucciate di neve e deserti rocciosi: la città di Montalcino, in provincia di Siena, e quella di Napa, nella lontana California, compiono un ulteriore passo in aventi nel consolidamento dei propri rapporti – un passo avanti che, come potrete immaginare, è inscritto nel segno del vino. La cittadina toscana ha infatti ricevuto in via ufficiale le chiavi della città di Napa in una cerimonia di consegna avvenuta nel corso di una visita dello stesso sindaco di Montalcino, Angelo Bracconi, negli Stati Uniti d’America.

A onor del vero va per di più ricordato che le due città, di fatto, avevano già sigillato un gemellaggio ufficiale nell’ottobre del 2021 – un gemellaggio che, dopo la cerimonia di oggi lunedì 22 agosto può festeggiare un ulteriore rafforzamento. A fare gli onori di casa, ovviamente, è stato lo stesso Primo Cittadino di Napa, il signor Scott Sedgley: secondo quanto annunciato dal Comune nel Senese per l’occasione, il legame tra questi due poli vitivinicoli ha l’obiettivo di promuovere progetti per favorire rapporti di collaborazione e incentivare scambi e incontri che rendano possibile la conoscenza di realtà economiche, culturali e sociali diverse nel segno della cultura enologica.

Insomma, si tratta a tutti gli effetti dell’ennesimo traguardo da festeggiare per Montalcino, che di fatto può già brindare all’ottimo andamento sul mercato da parte delle sue due annate all’esordio.