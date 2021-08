Vino, nel 2021 vendite nella Gdo superiori a quelle pre-pandemia

di Marco Locatelli 9 Agosto 2021

Nel 2021 le vendite di vino nel canale della Grande distribuzione organizzata (Gdo) viaggiano a ritmi superiori persino a quelle pre-pandemia (primo semestre 2019).

È la fotografia scattata da Ismea per il primo semestre 2021, nonostante venga segnalato un calo di produzione del 2%.

A crescere sono anche i prezzi in tutti i segmenti. Inoltre, sempre secondo l’analisi di Ismea, con la riapertura di bar e ristoranti la corsa al vino nei supermercati è calata. Non lo è invece per quanto riguarda spumanti e Prosecco.

Incoraggianti anche i dati delle esportazioni italiane di aprile: se a marzo si erano registrati un +3% in volume e +12% in valore rispetto marzo 2020, ad aprile si è vista una crescita del 13% in volume e 29% in valore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

In totale è stato spedito fuori dai confini italici per 6,5 milioni di ettolitri, -3% rispetto al 2020 ma con un +4% in valore. A trainare l’export gli spumanti con un +8% in valore e +7% in valore.