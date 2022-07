Vino, nella Top 10 delle etichette più popolari del Regno Unito c’è solo un italiano

di Luca Venturino 13 Luglio 2022

I colleghi di The Drinks Business hanno recentemente redatto una classifica dei dieci brand di vino di maggior successo (in termini di mera popolarità) nel Regno Unito – una Top 10 che di fatto è stata estrapolata dai più recenti indici di approvazione raccolti da YouGov. Ebbene, se da un lato è interessante notare la presenza dello Champagne in quella che altrimenti sarebbe una carrellata di etichette australiane e americane decisamente più economiche, ciò che è saltato al nostro occhio è la presenza di un solo italiano – che occupa il decimo e ultimo posto, per di più.

Interessante considerare, inoltre, una netta preferenza del pubblico britannico per i prodotti dolci – il che potrebbe spiegare almeno in parte lo stereotipo sull’odontoiatria d’Oltremanica. Bando alle ciance, però: come accennato, tra le etichette a cui i sudditi della Regina si rivolgono quando hanno intenzione di bere qualcosa di buono c’è anche una piccola presenza del tricolore, che per l’appunto occupa il gradino più basso della classifica. Si tratta del Martini Asti, spumante piemontese dolce – ve l’avevamo detto – che di fatto vanta 15,6 grammi di zucchero in un bicchiere da 175 ml. Spiace per gli amici del Prosecco.

Tra le altre etichette, invece, segnaliamo il californiano Blossom Hill al primo posto assoluto, seguito dal profumatissimo e iperfruttato Echo Falls e dall’australiano Jacob’s Creek, alfiere a base Chardonnay da quasi 50 anni della cantina Orlando Wines. Seguono poi i sopracitati Champagne: quarto posto per Moët & Chandon, quinto per Dom Pérignon e settimo per Bollinger.