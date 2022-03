Vino Nobile di Montepulciano: la denominazione vale 1 miliardo di euro

di Luca Venturino 25 Marzo 2022

Considerando i valori patrimoniali, il fatturato e la produzione del Vino Nobile di Montepulciano, la denominazione raggiunge un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro: è quanto emerso dai dati diffusi dal Consorzio in occasione dell’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano in corso fino al 28 marzo nella Fortezza, che sottolineano come la sola produzione vitivinicola sia responsabile di circa 65 milioni di euro.

A proposito di produzione: se anziché il valore diamo un’occhiata ai volumi, scopriamo che nel corso del 2021 sono state immesse nel mercato ben 6,8 milioni di bottiglie di Vino Nobile, con una crescita in doppia cifra (+21,4%) su base annua; e 2,6 milioni di Rosso di Montepulciano (che invece cresce del 6,4% rispetto al 2020). Numeri che, per un territorio dove il 16% del paesaggio comunale è caratterizzato dalla vite, sono sintomi di un’alta qualità e di un ottimo lavoro di promozione da parte del Consorzio. Un lavoro che di fatto presenta i suoi frutti già da qualche tempo: non dimentichiamo, infatti, “che nonostante le difficoltà che la pandemia ha imposto a tutto il sistema economico mondiale, il Vino Nobile di Montepulciano era già cresciuto nel 2020”, spiega il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi.