Vino, parte l’accademia sensoriale per non vedenti

Taste advisor Vinhood in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti Monza Brianza (Uici) lancia l’accademia sensoriale Vinhood Academy, pensata appositamente per avvicinare al mondo del vino i non vedenti attraverso un percorso sensoriale.

Al momento i corsi vengono organizzati solo per l’area Monza-Brianza e saranno inizialmente gratuiti e online, con partenza da martedì 25 maggio e per i 4 martedì successivi, con orario 18-19.30.

I corsi sono online, ma niente paura: ogni partecipante riceverà a casa una wine box con al suo interno 6 bottiglie da etichette selezionate, a cui si accompagna un kit di spezie e biscottini che serviranno ad allenare il palato.

Nella scatola ci sarà un mix di vini bianchi, rossi, bollicine e passiti. A curare il corso ci saranno ovviamente esperti enologi e sommelier di Vinhood. L’esperienza potrà essere svolta anche in presenza, in una sala attrezzata presso la sede di Uic Monza-Brianza, sempre nel rispetto delle norme antiCovid.

