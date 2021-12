Vino: parte progetto pilota per inserirlo come materia di studio negli Istituti Turistici e Alberghieri

Le "Donne del Vino" fanno partire un progetto pilota per introdurre l'insegnamento dell'enologia nelle scuole: "non è possibile che i manager dell'incoming di domani non lo conoscano".

di Valentina Dirindin 13 Dicembre 2021

Parte da una proposta delle Donne del Vino l’idea di introdurre il vino fra le materie di studio degli Istituti Turistici e Alberghieri di tutta Italia.

L’associazione di enologia al femminile più grande del mondo, che conta oggi 950 associate tra produttrici, ristoratrici, enotecarie, sommelier e giornaliste, partirà presto con un progetto pilota della regione Piemonte, insieme a Sicilia ed Emilia Romagna. A gennaio 2022, il mondo del vino entrerà dunque nelle materie di studio in due istituti: A.F.P. Colline Astigiane di Agliano Terme (Asti) e della Scuola Enologica di Alba (Cuneo). Se funzionerà, la sperimentazione si allargherà in tutta Italia nell’annualità 2022/2023.

Il progetto, in Piemonte coordinato dalla sommelier e docente Roberta Lanero, vuole essere uno stimolo alla formazione di una nuova generazione di manager che continui la sua formazione anche dopo il ciclo scolastico facendo della conoscenza del vino e dell’agroalimentare un punto di forza del proprio profilo professionale. Attualmente alcuni presidi di Scuole Alberghiere hanno già attivato i corsi sul vino mentre nessun Istituto Turistico ha insegnamenti di questo tipo. Nella realtà, invece, i futuri responsabili delle sale dei ristoranti così come i futuri manager di uffici turistici, agenzie di viaggio o alberghi hanno bisogno delle nozioni base sul vino e sui territori del vino.

Infatti il vino costituisce circa un terzo dei ricavi dei ristoranti. Sul fronte turistico vediamo che l’enogastronomia è la prima attrattiva dei viaggiatori stranieri diretti in Italia e anzi un visitatore su quattro è mosso principalmente da quella. Il 62% dei cataloghi dei tour operator contiene un’offerta enogastronomica. Ci sono circa 10.000 cantine attrezzate per la wine hospitality in costante ricerca di personale e circa altre 20.000 imprese del vino aperte al pubblico.

In un’Italia dove l’agroalimentare è sempre più importante per il turismo non è possibile continuare a insegnare solo arte, territori e geografia turistica (66 ore per 3 anni) ai futuri manager dell’incoming”, affermano le Donne del Vino.