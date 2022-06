Vino: Renato Brunetta promette ai produttori di semplificare il sistema

di Luca Venturino 13 Giugno 2022

Semplificare l’intero sistema, trasformando i controlli da quello che a tutti gli effetti potrebbe apparire un apparato vessatorio a un pacchetto da programmare e regolamentare secondo le fasi di lavoro in cantina: questa, in parole povere, la proposta di riforma presentata dal Ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta; che di fatto oltre alla carriera politica che coltiva una – parallela – come produttore di vino.

Una riforma che, stando a quanto dichiarato durante l’Assemblea generale di Federvini dallo stesso Ministro, potrebbe entrare in vigore già entro l’autunno. Si tratterebbe di un notevole snellimento degli oneri burocratici (che di fatto passerebbero anche sull’abolizione del contrassegno sui prodotti destinati al mercato nazionale e sulla digitalizzazione di tutti i dati delle aziende) in modo da rendere tanto più competitive le aziende italiane, reduci da un brusco calo delle vendite. In questo contesto, è importante ricordare che al momento ogni cantina dello Stivale che intende spedire al di fuori dei confini nazionali necessità di un rappresentante fiscale all’interno di ogni mercato di destinazione – rendendo le semplificazioni in questione pressoché indispensabili: “Oggi non è più possibile precludersi un canale nuovo sempre più forte, per motivi legati alla burocrazia” si è sottolineato più volte nel corso degli interventi alle assise Federvini.