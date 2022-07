Vino sempre più presente su Google: la ricerca del termine sale del 30%

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Il mondo internettiano è sempre più interessato al vino – e stavolta non ci riferiamo a qualche etichetta in particolare, ma alla parola stessa. Stando a quanto rivelato da Cyril Grira, direttore retail e omnicanale di Google France, intervenuto in occasione dell”evento Act for Change di Vinexposium, le ricerche su Google che contenevano come parola chiave il termine “vino” sono cresciute del 30% dal 2019, con un notevole incremento del 6% solamente nell’ultimo anno. Si tratta, a tutti gli effetti, di una ghiotta opportunità di mercato: produttori e aziende potrebbero infatti capitalizzare su questi picchi di interesse, permettendo al settore di crescere ulteriormente.

Importante notare, in questo contesto, che in realtà l’88% delle query legate al vino su Google sono di fatto generiche: è difficile che le persone cerchino una produzione o un’etichetta specifica, e più semplicemente tendono a far partire la propria esplorazione da un vitigno o da una Regione intera. Si segnala, inoltre, un vero e proprio boom di ricerche per le parole chiave “cantina vicino a me” e un acceso interesse per il vino naturale – tanto che, nella sola Francia, il volume di ricerca di questa categoria è di tre volte superiore a quelli standard degli ultimi cinque anni.

L’intero settore rimane, in ogni caso, segnato da una scarsa maturità digitale (nonostante gli ultimi anni di pandemia abbiano di fatto accelerato molti aspetti): molti produttori, e in particolar modo quelli più piccoli, non hanno infatti siti web adeguati e ottimizzati alla navigazione da dispositivi mobili. “Non dovrebbe esistere l’e-commerce, la parola giusta dovrebbe essere solo “commercio”” ha spiegato a tal proposito Cyril Grira nel sottolineare come, di fatto, non dovrebbero esserci differenze tra online e negozio fisico. “La vendita è una combinazione, una dipendenza reciproca a vantaggio di entrambi”.