Vino, si complicano le vendite in Usa, Germania e Regno Unito: -11% sull’export

Primo semestre complicato per l'export di vino italiano: i mercati di Germania, Usa e Regno Unito registrano cali in doppia cifra.

di Luca Venturino 10 Agosto 2022

Comincia a complicarsi la vita del vino italiano all’estero – in particolare sugli scaffali di Usa, Germania e Regno Unito, che di fatto rappresentano i primi tre mercati delle etichette dello Stivale nel contesto dell’export. Si registra, nello specifico, un calo dei volumi in doppia cifra (-10,6%) nei primi sei mesi del 2022 rispetto ai dati dello scorso anno, con un controvalore complessivo di 2,26 miliardi di euro (-8,1%): è quanto emerge dal più recente rapporto redatto dall’Osservatorio Uiv-Vinitaly sulla base dei dati Nielsen, nel quale si evidenzia come la flessione in questione colpisca di fatto tutte le principali denominazioni nostrane.

Considerando il contesto statunitense, ad esempio, apprendiamo che il Pinot grigio – che di fatto rappresenta quasi la metà delle vendite complessive di vini fermi – ha ceduto quasi il 3% in volume, con il Sauvignon Blanc neozelandese che lo supera agilmente nelle gerarchie a stelle e strisce di apprezzamento. Discorso analogo anche per Lambrusco e Chianti, tradizionalmente molto graditi (tanto che l’etichetta toscana riesce a guadagnarsi regolarmente omaggi in serie come Stranger Things), che vendono rispettivamente il 16% e l’11% in meno delle bottiglie. Anche il capitolo Prosecco presenta cali sorprendenti: nonostante infatti riesca a mantenersi su livelli stabili negli Stati Uniti, crolla nel Regno Unito (-18%) insieme a Pinot grigio (-9%), Sangiovese (-22%), Primitivo (-18%) e Montepulciano (-15%). Buona crescita in controtendenza, invece, per i rosati, che crescono tanto nelle Terre della Regina (+12%) che in Germania (+9%) – Germania che però fa registrare altri cali per Primitivo (-9%), il Pinot grigio (-18%), il Nero d”Avola (-24%) e il Chianti (-19%).

“C’è un delta rilevante tra i dati export registrati in questo avvio di anno e gli effettivi consumi riscontrati nella distribuzione organizzata nei top 3 mercati che incide in media per circa il 70% delle vendite complessive di vino importato” ha commentato a tal proposito il segretario generale di Unione italiana vini, Paolo Castelletti. “Il timore è che la contrazione dei consumi determini un rallentamento degli ordini nei prossimi mesi, ancor più quando il peso dell’inflazione si farà sentire anche sugli scaffali esteri; si spera invece che il canale della ristorazione, in netta risalita, possa attenuare il più possibile l’effetto di una congiuntura che non aiuta”.