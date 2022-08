Vino solidale: l’etichetta disegnata da Zerocalcare in edizione limitata

In occasione del Kascignana Festival 2022, ecco che Zerocalcare ha disegnato l'etichetta del vino Apollonio in edizione limitata.

di Manuela 3 Agosto 2022

Dal 5 al 9 agosto arriva l’edizione 2022 del Kascignana Festival, manifestazione organizzata da Arci Lecce Solidarietà cooperativa sociale insieme al Comune di Castrignano de’ Greci. Scopo della manifestazione è promuovere le strade transculturali per l’integrazione e l’accoglienza dei migranti. Questa edizione, però, si arricchisce di una nota particolare: Zerocalcare ha disegnato a titolo gratuito e in esclusiva l’etichetta di un vino Apollonio solidale che sarà disponibile in edizione limitata. I ricavati delle vendite di queste bottiglie andranno a sostegno della Fondazione delle Donne Libere del Rojava, attiva nel Kurdistan siriano.

Gli organizzatori hanno ribadito che i proventi ottenuti dalla vendita delle bottiglie con etichetta creata da Michele Rech saranno devoluti alle donne del Rojava. Inoltre i migranti stanno seguendo dei corsi Ais per diventare degustatori e sommelier, in modo da poter lavorare anche nel settore enologico e non essere costretti solamente a raccogliere frutta.

In effetti la kermesse si apre il 5 agosto proprio con un dibattito che riguarderà il settore vitivinicolo, con tanto di corso professionalizzante sulla produzione del vino. A seguire ci sarà poi la degustazione del vino “Kascignana 2022 – Un vino per il Rojava”, con la collaborazione delle Cantine Apollonio e di Zerocalcare. La serata si concluder con la musica di Filippo Bubbico e il live di “Frammenti di Battiato” di Eleonora Magnifico e Luana della Gatta.

Il 6 agosto, invece, il tema sarà “i cammini”, con tanto di passeggiata letteraria, dibattito sui cammini storici, letture di poersie e collegamento video con Afaf Hasky, co-presidente del Comitato cultura e arte del Rojava. Come sempre la serata si concluderà in musica con il dj set di Ennio Ciotta.

Il 7 agosto sarà la volta di un aperitivo letterario con Carlo Greppi e l’esibizione live del gruppo Claudio Prima e la Repetition – Orchestra senza confini. Contemporaneamente sarà possibile visitare due mostre: Parla del tuo villaggio e A sud di Marte.

Le serate dell’8 e 9 agosto, invece, saranno tutte a ritmo di musica con i concerti rispettivamente di Manuel Agnelli e della Bandabardò con Cisco.

[Crediti Foto | Pagina Facebook Zerocalcare]