Vino, Taormina Gourmet e Sud Top Wine tornano in Sicilia dal 23 al 25 ottobre

La Sicilia propone un doppio appuntamento per gli amanti del vino con le eccellenze del territorio: Taormina Gourmet e Sud Top Wine.

di Luca Venturino 20 Ottobre 2021

Dal 23 al 25 ottobre la Sicilia si propone come palcoscenico per il mondo del vino e dei migliori prodotti gastronomici con il Taormina Gourmet e il Sud Top Wine, due delle manifestazioni più importanti del Mezzogiorno per quanto riguarda la promozione del territorio e il richiamo turistico.

Il Taormina Gourmet, ora giunto alla sua 8° edizione, è il più importante evento del Sud Italia dedicato al settore del food & beverage e dedicherà ai grandi vini e agli chef di tutto il Paese una tre giorni declinata il oltre 30 masterclass, due forum e 15 cooking show. E poi ancora diverse premiazioni alle aziende conserviere ittiche più sostenibili, e i 33 vini segnalati nella Guida ai Vini dell’Etna che rappresentano le eccellenze assolute di questo territorio. Infine la premiazione dei migliori vini del Sud Italia nell’ambito di Sud Top Wine, scelti dalla giuria di esperti di fama internazionale guidata da Daniele Cernilli, direttore responsabile di Doctor Wine e curatore della Guida Essenziale ai Vini d’Italia.

“Il segnale più importante è la ripresa in presenza di questo evento che vuol essere sempre più il salotto buono del vino italiano” ha affermato Fabrizio Carrera, ideatore delle due iniziative, che con Taormina Gourmet punta in particolare a “far conoscere sempre più al pubblico internazionale l’Italia del vino e il mondo della ristorazione d’eccellenza ad appassionati, giornalisti e influencer”.