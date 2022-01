Vino: tra i prodotti più amati dagli Italiani nelle aste online

di Marco Locatelli 31 Gennaio 2022

Il vino sempre più protagonista nelle aste online, con 50 mila bottiglie vendute e una crescita del settore del 45% rispetto al 2020.

È la fotografia scattata dal Catawiki Report 2021, tra le principali piattaforme di aste online, il quale segnala che “in Italia è stata venduta la bottiglia più costosa messa all’asta a livello globale, si tratta di una Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti Grand Cru del 2006 battuta per 15.500 euro”.

Crescita importante per lo champagne nelle aste online, che registra un incremento di quasi il 60% rispetto all’anno precedente. In totale, gli italiani hanno acquistato nelle aste online qualcosa come 100 milioni di euro in vino, con una spesa media di circa 1000 euro.

Snocciolando ancora numeri, sono 230 mila gli italiani che hanno fatto almeno un’offerta, il 55% di loro era la prima volta che partecipava ad un’asta su Catawiki.