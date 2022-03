Vino: un bicchiere a cena riduce il rischio di diabete, sostiene uno studio

di Luca Venturino 10 Marzo 2022

Insomma, decidetevi un po’. Prima consigliate di rinunciare all’ultimo bicchierino perché fa invecchiare e rimpicciolire il cervello, e adesso ci venite a dire un calice di vino a cena riduce sensibilmente il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. L’affermazione proviene da uno studio presentato a una conferenza dell’American Heart Association, ed è stata formata dopo aver preso in esame più di 300 mila cittadini britannici.

I risultati ve li abbiamo già spoilerati, ma diamo un’occhiata ai numeri: bere una “quantità moderata” di vino rosso a pasto pare sia associato a una riduzione del 14% del rischio di sviluppo del diabete di tipo 2; e dopo 11 anni di analisi 8600 “pazienti” hanno contratto la malattia. Gli studiosi sono rimasti colpiti dai risultati misti degli studi sull’assunzione di alcolici, e hanno voluto concentrarsi in particolare sull’analisi dei tempi di assunzione. L’ipotesi finale è che alcune delle sostanze chimiche presenti nel vino (magari anche l’alcol stesso) potrebbero essere in grado di alterare il modo in cui gli individui metabolizzano il glucosio. “Il messaggio che deriva dalla ricerca è che bere quantità moderate di vino durante i pasti può prevenire il diabete di tipo 2 se non si ha un’altra condizione che può essere influenzata negativamente dal consumo moderato di alcol e in consultazione con il medico” ha spiegato l’autore Hao Ma, dal Tulane University Obesity Research Center di New Orleans. Notando.

Non tutti, però, sono del tutto d’accordo: Robert Eckel, ex presidente dell’American Heart Association, è dell’idea che “questi dati suggeriscono che non è l’alcol ai pasti, ma altri ingredienti nel vino, forse antiossidanti, ad essere il fattore determinante nel ridurre potenzialmente il diabete di tipo 2 di nuova insorgenza”. Ne deriva che “se si sta consumando alcol con i pasti, il vino può essere una scelta migliore”.