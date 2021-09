Vino: una bottiglia da 5 dollari di Aldi premiata alla Melbourne International Wine Competition

Una doppia medaglia d'oro per lo spumante da 5 dollari di Aldi, e non è l'unica bottiglia low cost premiata alla Melbourne International Wine Competition.

di Valentina Dirindin 1 Settembre 2021

Chi l’ha detto che per una buona bottiglia bisogna svenarsi? Non di certo la Melbourne International Wine Competition, che nella sua ultima edizione ha premiato uno spumante da neanche 5 dollari firmato Aldi.

Lo spumante da 4,99 dollari del colosso tedesco dei supermercati ha infatti vinto nella categoria “Sparkling Wines (Charmat)” nell’ottava edizione della competizione, gareggiando tra oltre mille vini provenienti da otto paesi diversi.

Il South Point Estate Sparkling Chardonnay Pinot Noir è prodotto nel sud-est dell’Australia, secondo il sito web di Aldi, ed è uno dei due soli spumanti a portare a casa una doppia medaglia d’oro ai prestigiosi premi.

Non è l’unico vino firmato Aldi che porta a casa un premio: la catena di supermercati, infatti, è riuscita a raccogliere ben dieci riconoscimenti quest’anno, con tre doppi ori, quattro ori e sette argenti. Per dire, anche il vino Bordeaux da 6,99 dollari Les Maurins Sauvignon Blanc è stato uno dei soli sette bianchi a ricevere una doppia medaglia d’oro, e anche il vino italiano del rivenditore, Villa Elsa Pinot Grigio, ha ottenuto un doppio riconoscimento d’oro e si è aggiudicato il premio Italy Pinot Grigio Winery of the Year. Il direttore degli acquisti di vino di Aldi Australia, Jason Bowyer, si è dichiarato entusiasta dei risultati. E vorremmo anche vedere.