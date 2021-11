Vino: Villa Sparina è la cantina europea dell’anno per Wine Enthusiast

di Valentina Dirindin 19 Novembre 2021

Villa Sparina, bellissima cantina circondata da un resort nel cuore del Gavi, in provincia di Alessandria, è stata premiata con il titolo di cantina europea dell’anno dalla rivista statunitense Wine Enthusiast.

In occasione della ventiduesima edizione degli Annual Wine Star Awards, che ogni anno premia le realtà del mondo del vino internazionale che si sono distinte per l’eccezionale lavoro e contributo apportato al settore enologico, Villa Sparina si è aggiudicata il premio di European Winery of the Year 2021, confrontandosi in finale con la cantina bresciana Barone Pizzini, con Aveleda dal Portogallo, con Château de Saint Cosme dalla Francia e con Bertram-Baltes dalla Germania.

Una realtà a conduzione familiare, guidata dai fratelli Stefano e Massimo Moccagatta e dalle loro famiglie, che hanno saputo mettere in piedi – oltre che a un’ottima produzione vitivinicola – un luogo accogliente, con eleganti stanze arredate con cura e con un ottimo ristorante, La Gallina, guidato dal giovane chef Thomas Papa.

Rappresentata negli USA da Ethica Wines, Villa Sparina oggi rappresenta il 33% della quota di mercato statunitense di tutte le vendite di Gavi e le sue vendite sono cresciute del 3,5% solo nell’ultimo anno. L’azienda, infatti, che da sempre ha creduto nella potenzialità della denominazione del Gavi ha investito le proprie energie per ampliare il mercato estero e far conoscere il suo Gavi in tutto il mondo.

“È un onore ricevere il premio come European Winery of the Year da uno dei più importanti magazine di vino al mondo – commentano i fratelli Stefano e Massimo. Dal nostro ingresso in azienda abbiamo seguito quotidianamente, con tenacia e grande cura, ogni dettaglio di Villa Sparina: non solo tutti i processi legati al lavoro in vigna e in cantina, ma anche la costruzione di una solida rete commerciale e dei progetti di marketing”.