Virginia Raggi visita la pizzeria che dona ai bisognosi 200 pizze al giorno

A Roma una pizzeria nel quartiere Portuense sta preparando dalle 180 alle 200 pizze al giorno per poi distribuirle gratuitamente ad associazioni e parrocchie. Ho voluto incontrare Paolo, il proprietario del locale, che insieme ai figli ha messo in piedi questa grande iniziativa di solidarietà. Credo sia molto importante condividere e far conoscere le belle abitudini che stanno nascendo durante questo difficile periodo di emergenza. Sono moltissime.Nella nostra città sta venendo fuori il vero cuore dei romani e li ringrazio perché, in un momento come questo, ogni tipo di aiuto e di sostegno è fondamentale per andare incontro a chi è più in difficoltà. Ogni gesto conta. E devo dire che i cittadini stanno dando il meglio di loro stessi in questo momento. Davvero tanta dedizione e tanta voglia di mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Sono molto orgogliosa. Siamo una comunità forte e tutti insieme supereremo questa emergenza. Ne sono certa.Se volete conoscere altre belle iniziative come questa, le potete trovare qui: https://www.comune.roma.it/romaiutaroma/it/le-belle-abitudini.page

Gepostet von Virginia Raggi am Samstag, 11. April 2020