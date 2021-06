Vismara è iscritto nel registro dei marchi storici

Il popolare salumificio di Casatenovo (Lecco) Vismara (o meglio: il suo brand) è stato iscritto nel registro dei Marchi storici di interesse nazionale del ministero dello Sviluppo economico.

Ad annunciarlo la stessa proprietà, il gruppo Ferrarini che ha rilevato Vismara nel 2000 dalla Nestlè.

“E’ innegabile – afferma il direttore marketing di Ferrarini Claudio Rizzi – il ruolo che ha giocato il marchio Vismara nella storia industriale italiana, ed in particolare nello sviluppo del settore.

Già ad inizio del secolo scorso l’azienda, per prima in Italia, ha industrializzato – sottolinea il direttore marketing – i processi di trasformazione della carne in prodotti da sempre legati alla cultura agroalimentare del nostro Paese, riuscendo a mantenere la genuinità dei profumi e dei sapori della nostra terra ed al contempo a garantire qualità, igiene e sicurezza, facendo scuola agli altri operatori del settore, quando i tecnici della Vismara venivano chiamati in tutta Italia ad insegnare alle maestranze di altri produttori e a fornire consulenza per aprire i nuovi opifici”.

Da segnalare che, nel 2020, il settore delle carni e dei salumi italiano ha registrato un importante calo per via della chiusura forzata dell’Horeca: -3,3% il fatturato ed export a -7,2%.

Fonte: ANSA