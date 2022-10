Vladimir Putin preoccupato: circola troppa vodka fra i suoi collaboratori

di Manuela 6 Ottobre 2022

Vladimir Putin è forse preoccupato di essere in procinto di scatenare la Terza Guerra Mondiale o di aver dato una spintarella decisa al crollo dell’economia mondiale? No, assolutamente no: Vladimir Putin è preoccupato perché fra i suoi collaboratori più stretti sta circolando troppa vodka.

Come direbbe Ron Weasley, quello avrebbe bisogno di rivedere le sue priorità. Secondo quanto riferito da voci provenienti dal Cremlino, il leader della Russia ha paura che i suoi collaboratori stiano bevendo troppo. Anzi: è proprio turbato dall’alcolismo dilagante fra certe persone della sua cerchia più ristretta.

Secondo il media indipendente russo Meduza, l’élite del Cremlino starebbe cercando di calmarsi i nervi nell’alcolico rifugio delle bottiglie di vodka. Pare che i funzionari stiano tentando di allentare così la tensione sin da febbraio, cioè da quando Putin ha invaso l’Ucraina.

Tutti hanno iniziato a bere di più, dai ministri ai vice primi ministri, dall’amministrazione del presidente ai membri del Consiglio di sicurezza, passando anche per i governatori e i capi delle varie corporazioni statali.

Questo rinnovato fervore nei confronti degli alcolici ha, però, minato la disciplina. Qualcuno si è presentato in ritardo ad alcuni eventi importanti, altri si sono messi a biascicare durante discorsi pubblici.

Il fatto è che Putin ha detto a pochissime persone della sua intenzione di invadere l’Ucraina: la maggior parte dei funzionari del governo non ne sapeva niente. Anzi: molti di loro pensano che la strategia di Putin sia folle. Per questo motivo da febbraio questi funzionari sono caduti in uno stato di shock e confusione, attaccandosi alla bottiglia.

Sembra che per ora Putin non abbia ancora licenziato nessuno di costoro, ma non è escluso che accada. Al momento Putin sta “suggerendo” a costoro di modificare il proprio comportamento. Tuttavia ha fatto sapere in giro di essere contrariato da tutto ciò, invitando i diversi governatori e funzionari capi a mettere in atto una propaganda a favore di uno stile di vita sano.