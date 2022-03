Vladimir Putin teme di essere avvelenato: cambia i cuochi e si circonda di assaggiatori

di Manuela 21 Marzo 2022

Secondo alcune fonti, fra cui anche Ukrinform, Vladimir Putin teme di poter essere avvelenato. Per tale motivo, ha deciso di cambiare tutti i suoi cuochi e di circondarsi di assaggiatori.

Fra gli avvelenatori più papabili, ci sarebbe un gruppo di membri dell’elite politica e imprenditoriale russa che starebbe meditando di sbarazzarsi di Putin e della sua guerra (ricordiamo che non tutti i russi sono a favore della guerra, anzi) ricorrendo all’avvelenamento. O a una malattia improvvisa. O anche un incidente. Insomma: di metodi da usare ce ne sarebbero diversi.

Lo scopo sarebbe quello di rimuovere il presidente della Russia il prima possibile, fermare la guerra e riallacciare i legami economici con l’Occidente. Questo gruppo di “ribelli” avrebbe anche già scelto un successore: si tratterebbe di Oleksandr Bortnikov, direttore del Servizio federale per la sicureza russa (FBS).

Ma torniamo a Putin: in questo clima ecco che appare chiaro come il presidente russo fatichi a fidarsi anche dei suoi più stretti collaboratori. Poco meno di un mese fa, infatti, ha licenziato mille persone, fra cui tutti i cuochi e le guardie del corpo. Inoltre ha così tanta paura di essere avvelenato, che fa assaggiare da appositi food taster ogni cosa prima di mangiarla (anche se, non vorremmo preoccupare ulteriormente Putin, ma si può avvelenare una persona anche non ricorrendo per forza al cibo: in questo caso gli assaggiatori gli servirebbero a poco).

Secondo The Daily Beast, in realtà, Putin aveva degli assaggiatori anche prima della guerra contro l’Ucraina. Solo che adesso ha anche cambiato tutto lo staff della cucina, i segretari, gli addetti alla lavanderia…