Vodka all’olio extravergine d’oliva: in Liguria arriva Olioo

di Marco Locatelli 25 Marzo 2022

In Liguria arriva una vodka decisamente particolare: è infatti “corretta” con olio di oliva extravergine.

Un nuovo distillato al 100% Made in Italy chiamato “Olioo” prodotto dai giovani (tutti under 35) imprenditori genovesi della Compagnia di San Giorgio, che si sono già fatti apprezzare tempo fa per il Gin Mä e per il vermouth Pineo.

La vodka all’olio EVO si trova esclusivamente sul sito di e-commerce dell’azienda che la produce. L’olio viene aggiunto alla vodka manualmente, goccia a goccia, all’interno di ogni bottiglia.

Gli ideatori sottolineano che “prima di essere servita, la bottiglia di vodka Olioo va shakerata e non mescolata, come insegna James Bond”.

“Continua la nostra ricerca di materie prime di eccellenza, per creare nuovi prodotti di qualità – spiega l’amministratore della Compagnia di San Giorgio, Thomas Cuberli -. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la Liguria, attraverso questi distillati, anche fuori dai confini regionali e nazionali”.