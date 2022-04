Vodka, Moskovskaya lancia una limited edition a supporto dell’Ucraina

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

“We stand for peace and freedom” o, se preferite in italiano, “siamo dalla parte della pace e della libertà”. Si tratta del claim dell’ultima limited edition della vodka Moskovskaya, lanciata nei Paesi Baltici – Estonia, Lettonia e Lituania – a supporto dell’Ucraina, tanto che i profitti verranno interamente devoluti all’iniziativa di beneficienza Stand With Ukraine.

Ora, non fraintendeteci: il messaggio è chiaramente bello, e l’iniziativa di donare quanto guadagnato in beneficienza lo è ancora di più. Allo stesso tempo è giusto e sacrosanto ripudiare la guerra in tutte le sue forme e, se necessario, prendere le distanze. Eppure non possiamo fare a meno che interpretare il tutto come sintomo di un settore – quello della vodka – che sta soffrendo e che, per sbarcare il lunario, deve immediatamente smarcarsi dal conflitto in corso. È un trend che assume anche altre forme: basti pensare alla Stolichnaya, che ha cambiato nome in Stoli per separarsi del tutto dal un’assonanza potenzialmente sovietica (seppur, va sottolineato, il marchio non godesse già di buoni rapporti con la Russia). Così, in questo contesto, viene naturale chiedersi – ha davvero senso boicottare la vodka?

“Nei primi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina, il nostro Gruppo ha espresso solidarietà al popolo ucraino e ha fornito sostegno finanziario tramite un ente di beneficenza di fiducia” ha dichiarato nel frattempo la Ceo di Amber Beverage Group Jekaterina Stuģe. “L’azione militare in Ucraina è per noi inaccettabile e il nostro obiettivo è continuare a offrire supporto ai nostri vicini e alle persone colpite”.