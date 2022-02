Vodka russa, senatore americano propone di svuotare le bottiglie e mandarle in Ucraina per le molotov

Il senatore repubblicano Tom Cotton: "Svuotate tutte le bottiglie di vodka russa e, insieme a munizioni e missili, speditele vuote in Ucraina affinché possano essere usate come bombe Molotov".

di Marco Locatelli 28 Febbraio 2022

Svuotare le bottiglie di vodka russa e inviarle in Ucraina per farci delle bombe molotov. Questa la proposta choc del senatore americano Tom Cotton.

Nel New Hampshire, ad esempio, dove gli alcolici si vendono nei negozi statali il governatore repubblicano Chris Sununu ha annunciato la rimozione di tutti i prodotti russi.

Inoltre in Canada il Liquor Control Board dell’Ontario ha annunciato la rimozione di tutti i prodotti russi dai suoi 600 punti vendita. Stessa azione presa anche da altre province canadesi come Manitoba, New Brunswick, British Columbia e Terranova. Nel mirino di queste proteste ci sono anche caviale e tè russi.