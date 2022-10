Vodka: Smirnoff annuncia una bottiglia in limited edition con i Gorillaz

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

I quattro membri dei Gorillaz – Murdoc Niccals, Russel Hobbs, 2D e Noodle – hanno creato un cocktail unico a testa, frutto della recente collaborazione con la marca di vodka russa Smirnoff. La partnership tra la band e il produttore di alcolici, tuttavia, non finisce qui, e di fatto comprende anche una bottiglia in edizione limitata – la n. 21, usata per tutti e quattro i cocktail sopracitati – che sarà disponibile per l’acquisto su Amazon a partire dal 27 di ottobre.

Stando a quanto lasciato trapelare, la collaborazione ha lo scopo di dimostrare le “infinite possibilità” che derivano dall'”abbracciare la capacità di sapersi distinguere”. Il tutto è stato annunciato con un uno spot pubblicato nell’ampio spazio virtuale di YouTube, dove il bassista Murdoc Niccals spiega il modo in cui la partneship tra questi True Originals è nata illustrandone gli obiettivi. “Non c’è niente da vedere qui gente, solo il marchio di vodka OG che collabora con la band virtuale OG” ha commentato Niccals. “Saluti Smirnoff: piacere di fare affari con te”.

“Smirnoff si basa sullo spirito di originalità e individualità in tutte le sue forme” ha aggiunto Mark Jarman, responsabile di Smirnoff GB. “I Gorillaz sono dei veri originali che osano oltrepassare i limiti in tutto ciò che fanno. Siamo entusiasti di lavorare con la band per continuare a creare originalità e sconvolgere la creatività dei cocktail”. Cocktail che, di fatto, riprendono le caratteristiche dei quattro musicisti immaginari: il Vodka Murdini, lo Smirnoff Brooklyn, il Vodka Eyeball e il Sayonara Martini.