Vodka: Zelensky ora diventa una vodka, e i profitti vanno agli Ucraini

di Marco Locatelli 12 Aprile 2022

Un nuovo marchio di vodka premium che porta il nome del presidente ucraino e i cui profitti derivanti dalla vendita saranno destinati agli aiuti per l’Ucraina, mentre 5 sterline per bottiglia alle ONG in Ucraina. Succede nel Regno Unito, dove è stata lanciata la vodka Zelensky.

Il brand è stato creato dalla rifugiata e stilista Anastasiia Rosinina, fuggita da Kiev a marzo, insieme all’imprenditore svizzero, il dottor Tobias Reichmuth.

Rosinina ha annunciato che sta lavorando a stretto contatto con l’ex capo dell’Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione, Walter Fust, per garantire l’allocazione delle donazioni raccolte.

“Ci impegniamo a donare il 100% dei profitti realizzati all’Ucraina, almeno fino al 2026”, ha commentato Rosinina. “Poiché ora è urgentemente necessario un aiuto, un minimo di 5 sterline per bottiglia venduta sarà immediatamente donato alle organizzazioni umanitarie in Ucraina”.

Georgia von Gleichen, un altro membro del team fondatore, la cui madre è una rifugiata dell’ex Cecoslovacchia, ha dichiarato: “Abbiamo costruito l’azienda in soli 8 giorni e potremmo già donare quasi 30.000 sterline a un ospedale pediatrico di Kiev e a un’organizzazione umanitaria che aiuta ucraini a basso reddito con figli”.

L’etichetta della bottiglia di vodka, nei colori blu e giallo dell’Ucraina, presenta la silhouette del presidente Volodymyr Zelensky, ed è prodotta in Germania e Svizzera dove è già in vendita.