Voghera, sparatoria in un bar: gambizzato un uomo

di Luca Venturino 12 Luglio 2022

Nella serata di domenica 10 luglio la quiete di Voghera è stata interrotta da una serie di colpi di pistola: verso le ore 20, infatti, un uomo di 51 anni è stato colpito a una gamba mentre si trovava seduto ai tavolini di un bar in piazza Duomo. Stando a quanto lasciato trapelare dal personale sanitario dell’ospedale locale l’uomo non si troverebbe in pericolo di vita, ma di fatto è stato necessario trasportarlo d’urgenza per evitare che perdesse troppo sangue.

Pare che i colpi siano partiti da un punto non precisato della stessa piazza: il 51enne si è immediatamente accasciato a terra con la gamba ferita, e alcuni Carabinieri si sono subito messi all’inseguimento dell’uomo armato. Il responsabile, secondo quanto riporta il rapporto delle forze dell’ordine, si è poi costituito spontaneamente in caserma ammettendo le proprie colpe, anche se a onor del vero i rapporti tra l’aggressore e la vittima sono di fatto ancora tutti da chiarire. Si tratterebbe di un uomo di 36 anni, ora recluso nel carcere di Pavia, conosciuto tra i cittadini di Voghera per essere uno dei moderatori del gruppo Facebook “Politica è Partecipazione” e ora accusato di porto abusivo di arma, un revolver calibro 38 special con matricola abrasa, lesioni aggravate e ricettazione.