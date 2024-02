Volete vincere un milione di dollari? Vi basta inventare un nuovo panino per Burger King

Burger King ha messo in palio un milione di dollari: per vincerlo basta inventare una nuova identità per il suo iconico panino Whopper.

Creatività e golosità sono due grandezze, se così vogliamo definirle, che spesso e volentieri vanno mano nella mano – un po’ perché si vanno ad alimentare a vicenda, nel senso che a volte per soddisfare la voglia di buono occorre essere creativi e per essere creativi è buona idea mettersi al lavoro con lo stomaco pieno; e un po’ perché entrambe ci insegnano a non arrenderci mai alla banalità del quotidiano.

Ebbene, i golosi e i creativi possono trovare pane per i loro denti nel più recente contest annunciato da Burger King, che ha di fatto messo in palio un montepremi da un milione di dollari per chi riuscirà a trovare una nuova identità per il suo iconico Whopper.

Amanti della griglia di tutto il mondo, unitevi!

Il Whopper fece il suo debutto assoluto nell’ormai lontano 1957, e a oggi è il panino che più in assoluto possiamo considerare come sinonimo del marchio di Burger King nel mondo. Il concorso in questione è, per dirla con le stesse parole del colosso del fast food, la prima volta in cui l’azienda “mette il panino nelle mani (e nella creatività) dei suoi ospiti”.

Si tratta, al netto del premio economico, di una mossa con un certo valore contestuale – il vincitore sarà di fatto responsabile della nuova declinazione della più tradizionale punta di diamante del menu di Burger King. “Chiamo a tutti i fanatici della griglia, ai creativi dei fornelli e agli appassionati di intelligenza artificiale” si legge nell’annuncio di casa BK. “Burger King, la casa del panino Whopper alla griglia, ha una domanda da un milione di dollari per te: come completeresti il ​​tuo Whopper?”.

Una domanda da prendere alla lettera – in tutti i sensi, come già accennato in apertura di articolo. Fermi, però: per partecipare non è il caso di inviare un panino per posta ai piani alti di Burger King. Più banalmente, infatti, basta visitare il sito web ufficiale della catena di fast food e seguire le istruzioni lì presenti personalizzare il proprio Whopper ideale con fino a otto condimenti disponibili.

Tra tutte le proposte verranno individuati tre finalisti, che potranno visitare la sede centrale di Burger King in quel di Miami per avere l’opportunità “di perfezionare i propri prototipi prima che appaiano nei menu a livello nazionale per un periodo limitato entro la fine dell’anno”. A questo punto i clienti saranno fondamentalmente chiamati a fare da giudici, e dovranno votare il loro Million Dollar Whopper preferito decretando il vincitore finale. Sarà una specie di Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka ma a tema fast food, tanto per intenderci.