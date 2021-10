Vongole del Pacifico sgusciate di Veliero, richiamo per rischio microbiologico

di Luca Venturino 22 Ottobre 2021

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito ufficiale un nuovo richiamo, questa volta riguardante le Vongole del Pacifico precotte e sgusciate di Veliero. In seguito alle verifiche condotte dal Ministero, infatti, è emerso che il prodotto in questione è soggetto a un rischio microbiologico.

Il nome commerciale completo del prodotto, utile per identificarlo, è “Vongole del Pacifico 100 g precotte, sgusciate e surgelate” con marchio Veliero e messo in commercio secondo la ragione sociale dell’OSA Sgattoni Surgelati S.R.L., con indirizzo Acquaviva Picena (63075) Ascoli Piceno – Via Giacomo Matteotti numero 8. Il lotto di produzione interessato è il L-13ES, con marchio di identificazione dello stabilimento IT 547 CE. Più precisamente, l’unità di vendita è la confezione da 100 grammi con data di scadenza indicata al 05/23.

Il motivo del richiamo è legato a un rischio microbiologico: in una delle unità campionarie, infatti, sono state riscontrate tracce di salmonella. Il Ministero della Salute invita pertanto a non consumare assolutamente il prodotto, che deve invece essere riconsegnato al punto vendita dove è stato acquistato.