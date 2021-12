Wayne Thiebaud, pittore delle torte milionarie, si è spento a 101 anni

di Luca Venturino 29 Dicembre 2021

Wayne Thiebaud, pittore statunitense noto anche per i suoi dipinti a tema dolciario come ‘Bakery Counter’ e ‘Pies’ (letteralmente ‘Torte‘) venduto per 4 milioni di dollari, si è spento il giorno di Natale all’età di 101 anni. Icona dell’arte contemporanea americana, Thiebaud ha però sempre rifiutato di essere inscritto nella definizione di un movimento artistico, un po’ come il nostrano Gianni Morandi.

A dare l’annuncio della sua scomparsa è la sua stessa galleria di riferimento, l’Acquavella Gallery, con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram. “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di un uomo davvero straordinario, Wayne Thiebaud”, si legge nella didascalia della foto. “Icona americana, Wayne ha condotto la sua vita con passione e determinazione, ispirato dal suo amore per l’insegnamento, il tennis e, soprattutto, per il fare arte. Anche a 101 anni, trascorreva ancora la maggior parte dei giorni in studio, guidato da, come ha lui stesso descritto con la sua caratteristica umiltà, ‘questa fissazione quasi nevrotica di cercare di imparare a dipingere'”.