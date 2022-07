Whisky, asta da record per una botte di single malt: raggiunti i 19 milioni di dollari

di Luca Venturino 18 Luglio 2022

Una singola botte di whisky single malt, venduta durante un’asta alla modica cifra di 19 milioni di dollari. Stiamo facendo riferimento al curioso caso di una botte ultra rara di Ardbeg, distillata nell’ormai lontano 1975 e acquistata da un anonimo collezionista che, stando a quanto lasciato trapelare dai documenti ufficiali dell’asta in questione, dovrebbe provenire dall’Asia. A rendere speciale la transazione è, come avrete sicuramente potuto immaginare, la sua sorprendente mole economica: si dovrebbe infatti trattare del nuovo record assoluto per una singola botte di whisky single malt.

Occorre sottolineare, in questo contesto, che di fatto le botti di whisky Ardbeg invecchiate così a lungo rappresentano chicche particolarmente rare e pertanto ambite dai collezionisti del settore: gli esperti, infatti, hanno evidenziato come in passato buona parte del whisky della distilleria fosse utilizzato per la semplice miscelazione – rendendo la botte in questione la più antica a oggi pervenuta, se consideriamo la produzione di questo specifico marchio. Al di là di un vero e proprio pezzo da collezione, inoltre, il nostro protagonista senza nome riceverà un totale di 440 bottiglie di single malt con una formula piuttosto particolare: ogni anno per cinque anni gli verranno infatti recapitate 88 bottiglie, dandogli di fatto una serie verticale di Ardbeg del 1975 invecchiate per 46, 47, 48, 49 e 50 anni fino al 2026.