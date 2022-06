Whisky, asta storica per il più antico del Giappone: il valore è di 500 mila dollari

di Luca Venturino 24 Giugno 2022

Lo Yamazaki 55 è conosciuto per essere il whisky più antico (e anche il più prezioso) del Giappone: viene distillato dalla storica distilleria Yamazaki di Suntory dall’ormai lontano 1960, quando Shinjiro Torii, il fondatore della stessa Suntory, ne distillò la prima botte invecchiata in rovere mizunara. Il prodotto venne inizialmente commercializzato nel 2020 nel Paese del Sol Levante alla modica cifra di 31 mila dollari; ma più recentemente una bottiglia è stata messa all’asta da Sotheby’s, casa operante nel Regno Unito, e raggiunto le mitologiche sei cifre con una valutazione che si attesta tra i 400 e i 500 mila dollari.

A onor del vero la passione del Giappone per il whisky ha radici ben più profonde: la storia narra che nel 1853 un ufficiale della marina statunitense, Commodore Matthew Perry, approdò sulle spiagge dell’isola verso la fine del periodo Edo. Il militare portò con sé alcune offerte di pace, la tradizionale bandiera bianca e un barile di whisky americano – un approccio alla negoziazione che compiacque così tanto lo Shogun da innescare una passione per il whisky che vive tutt’ora.

“L’aumento dei prezzi dei whisky ha fatto sì che le nuove uscite aumentassero di valore, e i whisky giapponesi sono tra i più ricercati sul mercato secondario” ha commentato Jonny Fowle, Responsabile Whisky di Sotheby’s per il Nord America e l’area EMEA. “I whisky invecchiati sono ora piuttosto limitati in Giappone, tanto che i marchi invecchiati di Suntory sono stati dismessi o vengono rilasciati solo in allocazioni molto limitate. Lo Yamazaki 55 è il whisky più importante di questa scarsa offerta e si colloca in una categoria a se stante. Questo whisky incarna gli elementi chiave che i collezionisti cercano: un whisky scuro, pesantemente sherrificato, rilasciato in numero limitato e con una dichiarazione di invecchiamento molto elevata.”