Whisky “con licenza di uccidere”: una distilleria scozzese presenta una collezione dedicata a 007

di Luca Venturino 28 Settembre 2022

L’agente segreto con licenza di uccidere compie sessant’anni, e una celebre distilleria scozzese ha voluto unirsi ai festeggiamenti presentando una collezione interamente dedicata all’ormai iconico mito di 007. Si tratta di sei bottiglie di whisky single malt in edizione limitata al 43,7% racchiuse in una confezione distintiva che chiaramente rende omaggio al celebre personaggio partorito dalla mente di Ian Fleming. Stando a quanto lasciato trapelare, lo stesso whisky si presenta – proprio come l’agente segreto in questione – con più livelli di espressione, che senza ombra di dubbio gli appassionati di James Bond potranno esplorare e assaggiare magari durante una maratona delle sue pellicole più iconiche.

La stessa distilleria ha sottolineato come il prodotto in questione sia di fatto “complesso ed emana un senso di stile e maturità che si è evoluto nel corso degli anni: al primo impatto si percepisce una dolcezza e un’eleganza al naso, ma ad un’ulteriore esplorazione si scoprono strati di sapore e profondità”. James Bond festeggerà i suoi primi 60 anni di carriera in ambito cinematografico nel mese di ottobre: un traguardo che gli vale il primo posto sul podio dei franchise più longevi , con ben venticinque film distribuiti in sei decenni e sei attori che si sono trovati a calarsi nei suoi panni.