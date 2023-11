Whisky da record all’asta: una bottiglia venduta a più di due milioni di sterline

di Manuela Chimera 20 Novembre 2023

Record assoluto per una bottiglia di whisky: all’asta non ne era mai stata venduta finora una così costosa. Quella che vedete in foto è una rarissima bottiglia di whisky The Macallan “Adami” 1926, venduta all’asta da Sotheby’s il 18 novembre per più di due milioni di sterline. E considerando che è stata venduta all’asta per oltre un milione di sterline al di sopra della sua stima massima pre-vendita diciamo che è una cifra alquanto notevole.

Come ha fatto questa bottiglia di whisky a diventare così cara?

La bottiglia di whisky The Macallan “Adami” 1926 è una delle sole quaranta bottiglie al mondo prodotte dalla celebre distilleria e imbottigliata nel 1986. Se vi interessano i numeri precisi è stata venduta all’asta per un totale di 2,2 milioni di sterline, pari a circa 2,7 milioni di dollari. Un risultato notevole considerando che la sua stima iniziale andava dalle 750mila sterline e 1.2 milioni di sterline.

Solitamente queste bottiglie ultra rare vengono direttamente offerte solamente ai principali clienti della distilleria. Perà nel corso degli ultimi anni si è deciso di mettere all’asta tre diverse varianti delle bottiglie. Inutile dire che ogni volta che vanno all’asta battono il record mondiale.

Secondo Jonny Fowlw, Global Head of Spirits di Sotheby’s, questo risultato da record del The Macallan 1926 è stato importantissimo per tutta l’industria del whisky nel suo insieme. Inoltre ha confermato una precedente descrizione attribuita al The Macallan 1926, considerato “l’unico whisky che ogni banditore vuole vendere e ogni collezionista vuole possedere”.

Che sembrerebbe uno slogan di comodo creato ad hoc (che probabilmente è), però visti i risultati delle aste in questo caso è abbastanza veritiero. Questa bottiglia ha una particolarità. Il whisky è stato invecchiato in botti di sherry per sei decenni, però questa è la prima bottiglia che è stata sottoposta a un ricondizionamento da parte della Distilleria Macallan prima di essere presentata all’asta.

In pratica sono stati sostituiti capsula e tappo (prima di sostituire la capsula, però, ne è stato prelevato un piccolo campione in modo da ricrearne un sostituto identico). Inoltre è stata applicata nuova colla agli angoli delle etichette della bottiglia. Ma non finisce qui: ne è anche stato prelevato 1 ml come campione da usare per dei test di confronto con un’altra bottiglia 1926.

Questo ricondizionamento e le analisi effettuate pare che abbiano elevato tale bottiglia a “uno status senza precedenti”. Come dicevamo, di questo whisky ne esistono solamente 40 bottiglie, tutte imbottigliate nel 1986. Di queste 14 presentavano etichette Fine e Rare, inclusa una bottiglia venduta sempre da Sotheby’s nel 2019 per 1,5 milioni di sterline.

Due bottiglie non avevano etichette del genere, ma una era poi stata dipinta a mano dall’artista irlandese Michael Dillon, il quale aveva realizzato un’immagine della Easter Elchies House di Macallan. Questa bottiglia venne venduta nel 2018 e fu la prima bottiglia di whisky a superare il milione di sterline. Curiosamente, invece, non si sa che fine abbia fatto l’altra bottiglia priva di etichetta: attualmente risulta essere scomparsa nel nulla.

Delle rimanenti bottiglie, 12 sono state decorate con etichette realizzate dall’artista pop Sir Peter Blake, mentre altre 12 bottiglie sono state etichettate con disegni del pittore italiano Valerio Adami nel 1993. E adesso questa MAcallan Valerio Adami 1926 è diventata la prima bottiglia di whisky della storia a superare i 2 milioni di sterline.

Pare poi che almeno una delle 40 bottiglie esistenti al mondo sia già stata aperta e consumata: ci sono alcune foto scattate in Giappone che lo testimoniano. Invece una delle bottiglie di Adami potrebbe essere stata distrutta nel 2011 durante un terremoto, sempre in Giappone.

