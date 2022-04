Whisky di Game of Thrones: l’offerta di primavera su Amazon

Le offerte di primavera su Amazon comprendono anche il whisky di Game of Thrones, perfetto per l'amico ancora amareggiato dall'8° stagione.

di Luca Venturino 6 Aprile 2022

Ce l’abbiamo tutti quell’amico che, a distanza di anni, al solo sentire nominare l’ottava stagione di Game of Thrones perde la voglia di vivere e si chiude in un silenzio cupo. Probabilmente ha pure cercato conforto nei libri che hanno ispirato la serie, ma solo per poi scoprire che la storia è in sospeso da ben undici anni, con l’autore che si rifiuta di indicare una potenziale data di uscita del prossimo capitolo. Chissà, però: magari il whisky dedicato all’universo di Westeros, prodotto in edizione limitata e in offerta su Amazon potrebbe aiutarlo a ritrovare il sorriso. Un pezzo da collezione per veri appassionati, di quelli che hanno ogni gadget possibile e immaginabile ispirato a quella che è la serie dei record: scommettiamo che questo vi mancava? Ora potete rimediare, approfittando per di più di una buona occasione, grazie alle offerte di primavera di Amazon.

Sia ben chiaro: non siamo responsabili di eventuali crisi di alcolismo del vostro amico appassionato di Stark e Lannister. L’offerta, però, è davvero troppo ghiotta per farsela scappare: il prezzo normale del prodotto, come indicato da Amazon, è dei 135 euro. Applicando però lo sconto del 35%, sarà vostro per appena 87,46 euro. Oltre alla bottiglia, il prodotto comprende anche il pack da collezione, decorato con l’iconico corvo a tre occhi della serie televisiva.