Whisky, messa all’asta una bottiglia progettata da un famoso architetto: vale 180 mila sterline

di Luca Venturino 27 Ottobre 2022

Sothesby’s, importante casa d’aste londinese, offrirà nel prossimo futuro una bottiglia di whisky progettata dal famoso architetto Kengo Kuma, già responsabile del design del museo V&A di Dundee. Stando a quanto lasciato trapelare il lotto in questione si compone di un single malt di 48 anni prodotto dalla celebre distilleria The Dalmore come risultato di una collaborazione quadriennale con il sopracitato museo scozzese. Esistono, apparentemente, solo tre esemplari della bottiglia in questione, accompagnate da due sculture realizzate dallo stesso Kuma, che ha unito 48 diamanti di quercia scozzese e giapponese intagliati a mano in una struttura in metallo – un diamante, naturalmente, per ogni anno di età del whisky.

Whisky che, di fatto, è stato prodotto dal mastro distillatore Richard Paterson in persona su di una base di Dalmore, Oloroso, Sherry Apostoles, Vintage Porte e American White Oak. L’assemblaggio è stato rifinito in botti di quercia scozzese e quercia giapponese, lasciate ad essiccare all’interno della distilleria. Complessivamente il lotto è stato stimato con un valore compreso tra le 95 mila e le 180 mila sterline, con una parte del ricavato che andrà devoluta al museo V&A Dundee.

“Il Luminary non è semplicemente una bottiglia estremamente rara” ha commentato Jonny Fowle, Head of Whisky & Spirits di Sotheby’s. “Ha una qualità eccezionale con un design squisito, messo insieme amorevolmente da Richard e Kuma”.