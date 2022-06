Wimbledon, la limonata abbandona lo storico torneo di tennis

Sotto il seggiolone verde dell'arbitro non farà più capolino la Lemon Barley Water con la tradizionale bottiglia gialla e l'etichetta Robinson's. Era da ben 86 anni che la bevanda veniva offerta durante il torneo ai tennisti.

di Marco Locatelli 28 Giugno 2022

In questi giorni ha preso il via lo storico torneo da tennis di Wimbledon, ma i più attenti avranno notato che la storica competizione ha perso una delle sue più iconiche “chicche”: la limonata.

Sotto il seggiolone verde dell’arbitro non farà più infatti capolino la Lemon Barley Water con la tradizionale bottiglia gialla e l’etichetta Robinson’s. Era da ben 86 anni che la bevanda veniva offerta durante il torneo ai tennisti.

La separazione è ovviamente legata ad aspetti di natura economica: il marchio Robinson’s fa parte del gruppo Britvic, azienda inglese che ha nel portafoglio anche altre bevande come Gatorade e Pepsi. Sembra infatti che Britvic volesse portare a Wimbledon anche altre bibite più commerciali, ma gli organizzatori del torneo – molto legati alla tradizione – non hanno dato il loro benestare.

Britvic a quel punto ha deciso di non pagare più i 3 milioni di euro versati ogni anno per un singolo prodotti, evidentemente ritenuti troppi. Ed ecco il divorzio, annunciato con un comunicato che non ha però approfondito circa i motivi della separazione.