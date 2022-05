Witor’s verso l’acquisto di Pernigotti: presentata l’offerta per marchio e stabilimento

I rappresentanti legali di Witor's hanno presentato un'offerta per il marchio e lo stabilimento di Novi Ligure di Pernigotti.

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

Nella giornata di ieri, martedì 10 maggio, si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti legali di Pernigotti e quelli di Witor’s circa una possibile vendita del marchio e dello stabilimento di Novi Ligure dell’azienda piemontese. All’incontro erano anche presenti il Coordinatore della struttura crisi di impresa del Mise, Luca Annibaletti e i rappresentanti della Regione Piemonte e Lombardia che, di fatto, hanno assistito alla presentazione di un’offerta da parte dei legali di Witor’s volta al ripristino del punto di produzione di cui sopra e a una parziale ripresa delle operazioni.

Un’offerta che, tra l’altro, comporterebbe anche all’assunzione di circa 25 lavoratori attualmente in forze alla Pernigotti in due diverse fasi. A tal proposito va anche sottolineato che i rappresentanti dei sindacati di categoria presenti hanno chiesto alla Witor’s di farsi carico di tutti e 57 i dipendenti attualmente facenti parte del Gruppo Pernigotti, ma la richiesta è stata rifiutata dai legali dall’azienda di Cremona (rimanendo dunque coerenti con quanto emerso un mese fa circa).

La vertenza rimane quindi aperta in attesa che le due aziende in questione portino a termine ulteriori operazioni di verifica, che dovranno necessariamente essere terminate entro il prossimo 30 giugno (data di scadenza della cassa integrazione). “Per noi i punti fermi rimangono la garanzia occupazionale e il Made in Italy nello stabilimento di viale Rimembranza” ha commentato Enzo Medicina, segretario Fai Cisl Alessandria-Asti. “Le produzioni devono rimanere sul territorio e vanno garantite solide prospettive di rilancio. Dai prossimi incontri ci aspettiamo maggiori certezze”.