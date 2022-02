World Chocolate Masters 2022, la pastry chef Anna Gerasi vince la finale italiana

di Luca Venturino 3 Febbraio 2022

Sarà Anna Gerasi a rappresentare l’Italia al prossimo World Chocolate Masters, che si terrà il prossimo ottobre a Parigi: la pastry chef si è aggiudicata la finale italiana della manifestazione, tenutasi a Pollenzo, convincendo grazie alla sua visione e al suo talento la giuria presieduta da Loretta Fanella, simbolo dell’innovazione della pasticceria italiana, Enric Rovira, maître chocolatier catalano, Davide Comaschi, vincitore del World Chocolate Master 2013, Vittorio Santoro, direttore di CAST Alimenti, Maurizio Allodi e Luciano Varetto, maestri cioccolatieri.

I concorrenti si sono sfidati in cinque prove articolate sul tema il “Domani” e ai suoi cambiamenti. La prima prova, battezzata #DESIGN, consisteva nel realizzare una una pièce artistica in cui sia inserita la scritta #TMRW e che riflettesse 4 filosofie di design; la seconda prova, chiamata invece #TASTE, ha chiesto ai concorrenti di realizzare una creazione di pasticceria fresca da zero con un cioccolato della gamma Cacao Barry, un frutto e un ingrediente locale. La terza prova, #SNACK, consisteva nella realizzazione di uno snack vegano con cioccolato puro, mentre la quarta prova #BONBON prevedeva la creazione di una pralina fresca da consumarsi nel giro di qualche giorno e priva di qualsiasi emulsionante. Infine, la quinta e ultima prova, chiamata #YOU, ha sfidato i concorrenti a realizzare una moodboard per illustrare la propria idea generale e interpretazione del tema.

Sul podio accanto ad Anna Gerasi sono saliti Filippo Valsecchi, secondo classificato che porta a casa anche il premio per la pièce #DESIGN più votata sulle pagine social di Chocolate Academy Milano e Matias Ortiz, terzo qualificato.