World Food Day: nuova campagna Mediaset contro lo spreco alimentare

di Marco Locatelli 15 Ottobre 2021

Anche Mediaset in campo – in occasione delle Giornata Mondiale dell’Alimentazione del 16 ottobre – per combattere lo spreco alimentare con una campagna studiata ad hoc.

“Il cibo non è solo cibo: è energia, lavoro, passione. Il cibo è il nostro futuro. Non sprechiamolo”. Queste le parole utilizzate nella campagna sociale del Biscione per il World Food Day che partirà da domani, sabato 16 ottobre.

Nello specifico, saranno tre spot che vanno a raccontare il percorso del cibo al contrario, quindi dal cestino dei rifiuti alla tavola e arrivando fino alla sua origine. Insieme diversi consigli pratici per evitare di sprecare gli alimenti.

La campagna interesserà non solo le reti televisive del gruppo Mediaset, ma anche i canali radiofonici e i portali web. Anche i dipendenti e i collaboratori riceveranno un piccolo contributo sotto forma di manifesti, tovagliette per vassoi e pannelli per i punti ristoro aziendali a Milano e Roma.