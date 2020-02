World Nutella Day: il 5 febbraio è la giornata (pagana) della Nutella

Mercoledì 5 febbraio 2020 è il World Nutella Day, la giornata dedicata alla crema spalmabile di nocciola-gianduia più famosa di sempre.

Un’iniziativa che definiamo “pagana” proprio perché non istituita ufficialmente da Ferrero ma nata dal basso, dai fan, che nel 2007 – su spinta della blogger americana Sara Rosso – hanno deciso di creare una giornata celebrativa per la Nutella. Una passione per il dolce italiano che viene condivisa in primis sui social media ma invade anche il tanto caro, vecchio mondo reale, con iniziative delle più disparate. Minimo comune denominatore: gustarsi la Nutella in compagnia.

Il World Nutella Day è cresciuto parecchio in questi anni e, da mercoledì, tornerà a riunire i tanti fan da tutto il mondo, tanto nel mondo reale quanto in quello digitale. E non manca ovviamente l’hashtag #worldnutelladay da utilizzare quando si pubblicheranno contenuti social che vedono protagonista Nutella, per condividere la propria passione con gli altri su Facebook, Twitter o Instagram.

Tra la varie iniziative, anche una limited edition del vasetto dedicata al World Nutella Day. Non solo: durante l’intera giornata del 5 febbraio Ferrero regalerà (in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa: Red La Feltrinelli, Cafè La Feltrinelli e La Piadineria) a tutti i clienti un vasetto da 25g. Anche McDonald’s porta in tutti i suoi ristoranti il pane e Nutella insieme al nuovo McCrunchy Bread.