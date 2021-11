World Vegan Month 2021: il burger vegetale è il piatto vegano più ordinato in Italia

In occasione del World Vegan Month 2021, Uber Eats ha rivelato che il piatto vegano più ordinato in Italia è il burger vegetale.

di Manuela 1 Novembre 2021

Oggi inizia il World Vegan Month 2021. Per l’occasione Uber Eats, la piattaforma di origine statunitense di ordinazione e consegna del cibo a domicilio, ha rivelato i dati inerenti il trend di consumo in Italia. E per il secondo anno di fila, è il burger vegetale il piatto vegano più ordinato in Italia.

Nonostante la pole position sia rimasta stabile, però, complice anche la pandemia, sono cambiate le altre preferenze. Per esempio sono aumentati di parecchio gli ordini di dolci vegani:

cornetti integrali

cornetti all’aloe vera e alla marmellata

brownie alla banana e cioccolato

torte crudiste

tiramisù

plumcake all’arancia

Gli ordini di piatti vegani sono aumentati del +165% rispetto al medesimo periodo del 2020, a testimonianza del fatto che gli italiani stanno cercando di ridurre il consumo di carne e latticini orientandosi verso quella che considerano un’alimentazione più sostenibile.

Questo trend è stato confermato anche dal fatto che sull’app di Uber Eats in Italia ci sono sempre più ristoranti vegani: sono aumentati del 28% rispetto all’anno scorso. Fra di essi annoveriamo Flower Burger a Torino, Milano e Roma e Officina Vegana a Napoli.

Jean Adrien Monleau di Uber Eats ha spiegato che l’app propone un’offerta variegata di piatti vegani. Proprio in occasione del World Vegan Month, ecco che daranno maggior visibilità ai ristoranti partner che offrono cibi vegani, flexitariani o anche solo destinati a coloro che amano i cibi su base vegetale.