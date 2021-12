World’s 50 Best Bars: ci sono 4 italiani nella top 100

Nella classifica estesa fino al 100esimo posto della World's 50 Best Bars figurano quattro new entry italiane.

di Luca Venturino 3 Dicembre 2021

Che in Italia il piacere della convivialità al bar sia un diritto (quasi) costituzionale è un fatto, tanto che dal caffè con brioches all’aperitivo con cocktail ogni occasione è buona per godersi un cin cin in compagnia (ma, diciamocelo, a volte non è male nemmeno concederselo in solitaria); e in effetti l’introduzione di quattro nuovi locali italiani nella classifica estesa di World’s 50 Best Bars conferma l’imprescindibile qualità dello stile del Bel Paese nel mondo della mixology e dell’accoglienza.

Si tratta, come accennato, della versione della classifica che si estende dal 51esimo fino al 100esimo posto. I bar in questione sono il Locale Firenze di Firenze, al 51esimo posto, il The Court di Roma, al 64esimo, L’Antiquario di Napoli all’82esimo e infine il Cera & Bruno Vanzan di Milano all’85esimo. Già nell’edizione dello scorso anno, a rigor del vero, l’Italia riuscì a distinguersi con merito affacciandosi nella top 10 con il Maybe Sammy di Sydney, gestito da soci e bartender italiani.

Di seguito la lista completa:

51 Locale Firenze – Firenze (New Entry)

52 Bar Trigona – Kuala Lumpur

53 Alquímico – Cartagena

54 Double Chicken Please – NYC (New Entry)

55 Lyaness – Londra

56 Byrdi – Melbourne

57 Swift – Londra

58 Bulgari Bar Dubai – Dubai (New Entry)

59 Penicillin – Hong Kong

60 Employees Only – NYC

61 Kumiko – Chicago

62 Tropic City – Bangkok

63 Sago House – Singapore (New Entry)

64 The Court – Roma (New Entry)

65 Tesouro by Firefly – Goa (New Entry)

66 Thunderbolt – Los Angeles (New Entry)

67 Red Frog – Lisbona

68 Dead End Paradise – Beirut (New Entry)

69 Danico – Parigi

70 Hero Bar – Nairobi (New Entry)

71 28 HongKong Street – Singapore

72 Argo – Hong Kong (New Entry)

73 Satan’s Whiskers – Londra (New Entry)

74 Barro Negro – Atene (New Entry)

75 Cause Effect Cocktail Kitchen – Città del Capo

76 The Bellwood – Tokyo (New Entry)

77 A Bar with Shapes for a Name – Londra (New Entry)

78 A Bar Called Gemma – Stoccolma (NewEntry)

79 Himkok – Oslo (Norvegia)

80 Side Hustle – Londra (New Entry)

81 Barbary Coast – Singapore (New Entry)

82 L’Antiquario – Napoli (New Entry)

83 Buck & Breck – Berlino

84 1862 Dry Bar – Madrid (New Entry)

85 Cera & Bruno Vanzan – Milano (New Entry)

86 Art of Duplicity – Città del Capo

87 Tan Tan Noodle Bar – San Paolo (New Entry)

88 Carnaval – Lima

89 Sweet Liberty – Miami (New Entry)

90 BKK Social Club – Bangkok (New Entry)

91 AHA Saloon – Taipei

92 The Cambridge Public House – Parigi (New Entry)

93 Flying Dutchmen Cocktails – Amsterdam

94 Hope & Sesame – Guangzhou

95 Hoots’ – Nuova Delhi (New Entry)

96 Fréquence – Parigi (New Entry)

97 Tales & Spirits – Amsterdam

98 Savas Bar – Madrid (New Entry)

99 Death & Co – Los Angeles

100 Leyenda – NYC