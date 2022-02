World’s 50 Best Restaurants 2022, la cerimonia spostata da Mosca a Londra

L'annuale premiazione dei World’s 50 Best Restaurants 2022, prevista per luglio, è stata spostata da Mosca a Londra in conseguenza della guerra tra Russia e Ucraina.

di Dissapore 28 Febbraio 2022

La cerimonia annuale dei World’s 50 Best Restaurants per il 2022 è stata spostata da Mosca, la capitale russa, a Londra, dopo che le forze russe hanno invaso l’Ucraina giovedì 24 febbraio. L’organizzazione dei 50 Best lo ha annunciato su Twitter: “In questo momento, stiamo pianificando di tenere The World’s 50 Best Restaurants 2022 a Londra a luglio”, ha affermato.

The World’s 50 Best ha disattivato i commenti sul post e non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla decisione di trasferire l’evento. A luglio mancano ancora vari mesi e questa più che una mossa pratica e organizzativa sembra una presa di posizione.

At this current time, we are planning on holding The World’s 50 Best Restaurants 2022 in London in July. #Worlds50Best pic.twitter.com/M9LJysVUFF — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) February 24, 2022

La decisione è stata presa poco dopo che l’Unione Europea, la NATO e gli alleati occidentali hanno annunciato sanzioni economiche contro lo stato russo dopo che aveva sfidato settimane di sforzi diplomatici per prevenire un assalto militare all’Ucraina. Con una decisione che rispecchia quella presa dai 50 Best, la UEFA, l’organo di governo responsabile del calcio europeo ha annunciato che sposterà la finale di Champions League a fine maggio, il suo più grande evento in una competizione per club, dallo stadio Gazprom di San Pietroburgo allo Stade de France a Parigi.

The World’s 50 Best Restaurants è attivo da 20 anni. La classifica 2021 ha visto il ristorante Noma di Copenhagen di Rene Redzepi al numero uno. Due ristoranti in Russia si collocano nella top 50: White Rabbit al 25 e Twins Garden al numero 30; entrambi sono situati a Mosca.