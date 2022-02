World’s 50 Best Restaurants: ecco i locali premiati nella prima edizione in Medio Oriente

Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione della primissima edizione World's 50 Best Restaurants in Medio Oriente e Africa del Nord.

di Luca Venturino 8 Febbraio 2022

Tappeto rosso in quel di Abu Dhabi per la cerimonia di premiazione della prima edizione di World’s 50 Best Restaurants in Medio Oriente e Africa del Nord: la serata ha ospitato chef, ristoratori e food critic famosi in tutto il mondo, e l’atmosfera è quella che si addice più a una celebrazione che a una gara competitiva.

Dei 50 ristoranti selezionati 19 sono negli Emirati Arabi Uniti, sei sono in Israele, cinque in Arabia Saudita e Libano, quattro in Egitto, tre in Marocco e Giordania, due nel Bahrain e infine uno in Kuwait, Tunisia e Qatar. “Da tempo volevamo estendere e puntare i riflettori su questa parte del mondo perché era sottorappresentata” ha commentato William Drew, direttore e responsabile dei contenuti di World’s 50 Best. “Pensiamo che abbia una scena gastronomica sorprendente e diversificata, con un’influenza globale, ma anche patrimonio e tradizione locale. È una miscela interessante, ma non ha ricevuto l’attenzione che merita”. Con la luce di World’s 50 Best, però, senza ombra di dubbio anche queste regioni potranno finalmente godere della comprensione e dello stupore degli amanti del buon cibo.

La classifica è stata redatta da una giuria composta da 250 votanti anonimi, ognuno dei quali ha indicato sette preferenze. Queste, successivamente, venivano reclutate da sei presidenti dell’accademia nominati per le loro conoscenze e connessioni nel mondo della ristorazione. “Circa il 25% degli elettori cambia ogni anno” ha commentato Drew. “La lista che creiamo è credibile solo quanto il sistema di voto e gli elettori”. E a proposito di lista: diamo dunque un’occhiata alla World’s 50 Best Restaurants di Medio Oriente e Africa del Nord