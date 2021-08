World’s 50 Best Restaurants: Pìa Leòn è la chef donna dell’anno

Pìa Leòn, che insieme al marito Virgilio Martínez è a capo del ristorante Central di Lima, è la miglior chef donna dell'anno per la World's 50 Best Restaurants.

di Valentina Dirindin 5 Agosto 2021

La chef peruviana Pìa Leòn è la chef donna dell’anno per la World’s 50 Best Restaurants. A vincere il premio di genere (vi abbiamo già detto cosa pensiamo in generale dei premi di genere, sì?) della prestigiosa organizzazione è il braccio destro (nel lavoro e nella vita) di Virgilio Martínez, chef e proprietario del celeberrimo Central di Lima.

Non solo: Pía León nel 2018 ha anche aperto un ristorante da sola, il Kjolle (che ha debuttato al ventunesimo posto nella 50 Best dei ristoranti dell’America Latina), e cogestisce un terzo ristorante nelle Ande peruviane, il Mil.

Insomma, un curriculum di tutto rispetto che è valso alla chef trentaquattrenne il titolo di miglior chef donna dell’anno tenuto conto – spiega la 50 Best – che l’aver portato il Central al numero 1 nei 50 migliori ristoranti dell’America Latina per tre anni consecutivi è evidentemente un risultato di coppia.

La chef Leòn ha iniziato in cucina oltre dieci anni fa, e dopo un periodo al Ritz Hotel di New York e un periodo da Astrid y Gastón a Lima, è diventata capo chef, sviluppando insieme a Martínez un percorso alla scoperta di nuovi ingredienti per la costruzione di un menu in grado di esaltare la biodiversità del Perù.