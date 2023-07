World’s Best Vineyards 2023: ecco quali sono le migliori cantine del mondo

di Luca Venturino 14 Luglio 2023

Le migliori cantine del mondo hanno “sfilato” in Rioja, presso Bodegas Beronia – e se il nostro caro e vecchio Stivale può vantare appena un’apparizione nelle prime cinquanta posizioni, ci possiamo almeno consolare con il fatto che il primo classificato porta con sé un bagaglio storico e culturale che parla anche un po’ la nostra lingua. Ma andiamo con ordine: World’s Best Vineyards 2023, classifica che come ormai avrete intuito raccoglie le cento migliori cantine al mondo, è appena stata svelata: ad aggiudicarsi la prima posizione complessiva è l’argentina Catena Zapata, fondata nel 1902 dall’expat marchigiano Nicola Catena; che ha vinto anche il premio come miglior cantina del Sudamerica.

World’s Best Vineyards 2023: come se l’è cavata l’Italia?

Anche il resto del podio parla spagnolo: alle spalle di Catena Zapata troviamo infatti la spagnola Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal e la cilena VIK, al secondo e terzo posto rispettivamente; mentre per trovare la prima italiana in classifica – nonché l’unica, se restringiamo lo sguardo alle sole prime cinquanta posizioni – ci tocca scendere alla 29esima posizione, occupata dalla piemontese Ceretto. Nella “classifica” allungata, come accennato, ecco spuntare altre destinazioni del Bel Paese: Ferrari Trento (99), Castello Banfi (87), Tenuta Cavalier Pepe (65), Donnafugata (62), Tenuta San Leonardo (59) e Villa Sandi (53).

I nostri lettori più attenti avranno senza ombra di dubbio notato la sospettosa assenza di Marchesi Antinori, che di fatto conquistò la medaglia d’oro nella scorsa edizione di World’s Best Vineyards: un po’ come capita per la quasi omonima competizione che si occupa invece di raccogliere i migliori ristoranti di tutto il mondo, la celebre cantina toscana ha fatto il suo ingresso nella World’s Best Vineyards Hall of Fame, uno “spazio” riservato ai vincitori delle scorse edizioni che pertanto non sono più papabili per un successo consecutivo.

È bene notare che, per stilare la lista finale di World’s Best Vineyards 2023, la giuria non si è limitata a esprimere un parere sulla qualità o sulla ricchezza del vino – o dei vini, a essere più precisi – prodotto; ma ha piuttosto valutato l’esperienza complessiva a partire dal valore dell’accoglienza in cantina.

Complessivamente la classifica vanta 22 regioni da tutto il mondo, con il continente Sudamericano che si è in particolare distinto con sette aziende cilene, sei argentine e due provenienti dall’Uruguay. Le cantine del Vecchio Continente, invece, sono apparse in ventitré posizioni; con la Francia che può vantare il più alto numero complessivo (nove, per i più curiosi) nella top 50.

Di seguito la classifica finale di World’s Best Vineyards 2023: