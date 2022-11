World’s Cheese Awards 2022 Galles: vince un groviera svizzero

di Manuela 3 Novembre 2022

Nel Regno Unito si è tenuta la nuova edizione dei World’s Cheese Awards 2022: a vincere è stato un groviera svizzero, che ha trionfato fra 4.434 formaggi e 42 paesi di provenienza. A giudicare gli odorosi prodotti in gara sono stati 250 giudici internazionali, tutti intendi ad annusare, pungolare e masticare i vari formaggi.

La giuria ha ridotto la selezione a 98 formaggi Super Gold, salvo poi diminuire la rosa finale a 16 formaggi. Da qui è emerso come vincitore assoluto il surchoix AOP Le Gruyere, del casaro svizzero Vorderfultigen e dell’affineur Gourmino. Il formaggio ha vinto in quanto prodotto artigianale molto raffinato, che si scioglie sulla lingua e dotato di note di erbe, frutta e cuoio. Insomma, un formaggio con molto gusto e profumo.

Il groviera è un formaggio stagionato leggermente friabile, prodotto a partire da latte vaccino crudo. E al secondo posto? Tutti in piedi sul divano come direbbe un noto commentatore televisivo: arriva l’Italia, con il Gorgonzola Dolce DOP, formaggio a pasta molle e burrosa prodotto da De’ Magi.

Ma come si è arrivati a scegliere il vincitore? Un arduo compito, ma qualcuno deve pur farlo. Tutto è iniziato poco dopo le 10 all’International Conference Center della città di Newport: i giudici si sono riuniti nella sala principale per togliere i formaggi dagli imballaggi, scartarli e posizionarli su 98 tavoli.

C’erano formaggi di ogni tipo e genere, inclusi alcuni ricoperti di cenere e altri avvolti in foglie d’ortica. E c’erano anche formaggi viola. Comunque sia, i giudici hanno assaggiato i formaggi alla cieca, anche se, bisogna dirlo, essendo che i giudici erano tutti casari, venditori, scrittori del settore o esperti, sapevano già più o meno cosa stavano assaggiando. Soprattutto quando si trattava di formaggi molto famosi commercialmente, appartenenti a grandi nomi.

Una volta assaggiati, i giudici inserivano i punteggi in un iPad. Punti andavano dati all’aspetto visivo, al sapore e alla sensazione in bocca. I migliori sono stati premiati con lo status di oro, argento e bronco e, per ogni tavolo, i giudici hanno selezionato un formaggio Super Gold.

Da questi 98 Super Gold, poi, sono stati scelti i 16 finalisti e da qui è emerso il vincitore. Al di là dell’atmosfera festaiola di un evento simile, però, c’è anche un lato più serio: vincere una competizione del genere, anche solo essere nominati o finire in finale, può dare una grande spinta commerciale soprattutto ai piccoli produttori di formaggio.

Ricordiamo che, da poco, si sono tenuti anche gli Italian Cheese Awards 2022: fra i premiati ci sono stati anche il Puzzone di Moena DOP e il Caciocavallo di Agnone.