Wurstel di puro suino Becher, richiamo per rischio presenza di allergeni

Il Wurstel di puro suino Becher è stato ritirato dal commercio a causa di un richiamo per rischio per presenza di allergeni non dichiarati.

di Luca Venturino 25 Ottobre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è apparso un nuovo annuncio di richiamo, che interessa il Wurstel di puro suino di Becher a causa di una possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta.

La denominazione completa e corretta di vendita, utile per identificare il prodotto in questione, è “Wurstel di puro suino Becher 3 Pz 250 g”, con marchio Becher e commercializzato a nome della ragione sociale Becher SPA. Com’è intuibile, l’unità di prodotto interessata è la confezione da 250 grammi contenente 3 pezzi, e la data di scadenza indicata è l’8/01/2022. Più precisamente, il codice del lotto di produzione è 23523, con marchio di identificazione dello stabilimento IT 1145/L CE. Il nome del produttore è Bonazza S.P.A., mentre l’indirizzo dello stabilimento interessato è Via Triestina 185/B, 30173 Ca’ Noghera, località della città di Venezia.

Come anticipato in precedenza, il motivo del richiamo è la possibile presenza di proteine del latte che non sono state dichiarate in etichetta. Le avvertenze da parte del Ministero della Salute sono molto semplici: in caso di acquisto del prodotto descritto, basterà riconsegnarlo presso il punto vendita.