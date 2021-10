Wurstel e birra analcolica Forst per chi si vaccina in Alto Adige

di Marco Locatelli 5 Ottobre 2021

In Alto Adige Azienda Sanitaria e birrificio Forst insieme per incentivare gli altoatesini a farsi vaccinare contro il Covid-19. Come? Regalando wurstel e birra analcolica a chi si vaccina.

La birreria Forst di Foresta/Lagundo offre, venerdì 8 ottobre 2021, a tutti coloro che si sottopongono alla vaccinazione nel vaxbus (vedi foto) davanti al birrificio Forst un pasto a base di Weißwurst (salsiccia bianca), Brezen e birra analcolica.

Ciò significa che tutti coloro che si vaccineranno venerdì 8 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 17:30 sul vaxbus davanti al shop Forst di Lagundo, riceveranno quel giorno un piccolo rinforzo: Weißwurst, Brezen e birra analcolica, il tutto gentilmente offerto da Birra FORST.

“Non è solo il decreto Draghi, che prevede la vaccinazione per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre – si legge nel comunicato dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige -, che dovrebbe spingere i non vaccinati a sottoporsi al vaccino e proteggersi: la variante delta, attualmente dilagante, contagia soprattutto i giovani, che spesso peggiorano rapidamente. Non è un caso che tutte le pazienti e tutti i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con covid non siano vaccinati”.