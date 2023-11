Xbox crea il suo primo controller totalmente commestibile, nel caso vi venga fame mentre giocate

di Manuela Chimera 17 Novembre 2023

La collaborazione fra Xbox e il film Wonka della Warner Bros. Pictures in dirittura di arrivo sul grande schermo (pellicola prequel e con protagonista Timothée Chalamet nei panni di un giovane Willy Wonka) ha dato i suoi frutti. Anzi: i suoi dolci a dire il vero. Questo perché in pratica Xbox ha lanciato un simpatico concorso a premi dove i più fortunelli potranno vincere premi targati Xbox assai stravaganti, ovviamente ispirati al mondo cioccolatoso di Willy Wonka. Fra cui anche il primo controller commestibile ufficiale targato Xbox.

Con il controller commestibile di Xbox sfoga la frustrazione post Malenia

Stanchi di morire male in Elden Ring a causa di subdole capre assassine? Siete inchiodati nella boss fight di Malenia da giorni e giorni e non vedete la fine di questo lungo tunnel di sofferenza? Ebbene, sappiate che ora potrete sfogare tutta quella frustrazione repressa sgranocchiando furiosamente il primo controller commestibile di Xbox. Che è sempre meglio che lanciare imbufaliti controller giù dalla finestra o contro i muri, almeno il portafoglio ringrazia.

Per vincere i premi i fan devono semplicemente seguire Xbox su X (ex Twitter) e ritwittare (o rixare a questo punto? Elon Musk non ha pensato a come cambiare la terminologia dopo aver cambiato il nome di Twitter?) il tweet ufficiale del concorso a premi, aggiungendo l’apposito hashtag. Il tutto dal 13 novembre 2023 al 14 dicembre 2023. Due i premi in edizione limitata che attendono i fan: