Xylella: i nano-vettori riducono la carica batterica

Buone notizie per la lotta alla Xylella, il batterio che da anni sta facendo strage di ulivi in Puglia. L'utilizzo di nano-vettori hi-tech del progetto "Demetra" avrebbe infatti ridotto la carica batteria della Xylella fastidiosa in maniera significativa.